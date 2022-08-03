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لبنان

عثمان استقبل ناجي وحسان جنبلاط مع وفد من حاصبيا

Lebanon 24
03-08-2022 | 12:01
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم النائب طه ناجي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد. 
 
واستقبل عثمان بعد الظهر، الشيخ حسان جنبلاط يرافقه كل من الشيخ غالب سليقا، رئيس بلدية حاصبيا السيد لبيب الحمرا، الشيخ أمين زويهد، الأب إميل حداد، والمختار نعيم اللحام، في زيارة أثنوا خلالها على جهود رجال قوى الأمن الداخلي، كما جرى عرض للأوضاع العامة في منطقة حاصبيا.
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