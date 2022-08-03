Advertisement

لبنان

فوج إطفاء بيروت أحيا الذكرى الثانية لشهدائه

Lebanon 24
03-08-2022 | 14:16
A-
A+
Doc-P-977376-637951583739447535.png
Doc-P-977376-637951583739447535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيا فوج إطفاء بيروت الذكرى السنوية الثانية لأبطال الفوج الذي قضوا في انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت أثناء تأديتهم واجب إطفاء الحريق الذي شب في العنبر رقم 8.
 
وتلا مسؤول العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت الملازم أول علي نجم قصيدة من وحي المناسبة للشاعر محمد حمود جاء فيها: "يا وطني جرحك عمرو سنين وشريانك آخ شو نزف دمو، شو اشتقنا لطلة بطل شال همك حضن إمو، ما خاف ما خاب الموت، وقف بوجه الموت ورفع كمو، عشر أبطال علوا جبينك يا وطني، ناموا بدفا ترابك، بالمجد حلموا. عذرا لترابك شهادة وبطولي تصاروا بإسم الشهادة يتسموا. يا وطني صوتن حق وإسمن كرامي، ومن صورهن نسمات العز بينشموا. اللي قدموا عمارن تيكونوا عصدرك نيشان، حقها نمسح دمعة بيا، وحقو نبرد قلب إمو".
Advertisement
 
وختم: "أهلا بكم في فوج إطفاء بيروت. بالأصل أنتم لم تغيبوا ولم تتخلوا ونحن وإياكم مكملون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2022-08-03
02:00 | 2022-08-03
17:32 | 2022-08-03
17:25 | 2022-08-03
17:18 | 2022-08-03
16:03 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website