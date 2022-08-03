فوج إطفاء بيروت أحيا الذكرى الثانية لشهدائه

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أحيا فوج إطفاء بيروت الذكرى السنوية الثانية لأبطال الفوج الذي قضوا في انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت أثناء تأديتهم واجب إطفاء الحريق الذي شب في العنبر رقم 8.وتلا مسؤول العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت الملازم أول علي نجم قصيدة من وحي المناسبة للشاعر محمد حمود جاء فيها: "يا وطني جرحك عمرو سنين وشريانك آخ شو نزف دمو، شو اشتقنا لطلة بطل شال همك حضن إمو، ما خاف ما خاب الموت، وقف بوجه الموت ورفع كمو، عشر أبطال علوا جبينك يا وطني، ناموا بدفا ترابك، بالمجد حلموا. عذرا لترابك شهادة وبطولي تصاروا بإسم الشهادة يتسموا. يا وطني صوتن حق وإسمن كرامي، ومن صورهن نسمات العز بينشموا. اللي قدموا عمارن تيكونوا عصدرك نيشان، حقها نمسح دمعة بيا، وحقو نبرد قلب إمو".وختم: "أهلا بكم في فوج إطفاء بيروت. بالأصل أنتم لم تغيبوا ولم تتخلوا ونحن وإياكم مكملون".