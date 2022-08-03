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لبنان

حادث سير مروع عند مفرق الدوحة - خلدة باتجاه بيروت (صور)

Lebanon 24
03-08-2022 | 15:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع عند مفرق الدوحة - خلدة باتجاه بيروت.

وهناك معلومات عن سقوط عدد من الجرحى.
 
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