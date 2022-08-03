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لبنان

الجميل: وقعنا اليوم الرسالة من أهالي ضحايا المرفأ للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية

Lebanon 24
03-08-2022 | 16:03
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غرد النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر": "وقعنا اليوم الرسالة الموجهة من أهالي ضحايا المرفأ للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية".
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سامي الجميل

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