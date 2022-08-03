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لبنان

جمع معلومات حول الرئيس

Lebanon 24
03-08-2022 | 17:18
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يستجمع سفراء وملحقون في بيروت معلومات تخضع للتقاطع حول أبرز الشخصيات صاحبة الفرصة للوصول الى قصر بعبدا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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