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لبنان

مقاربة رقمية

Lebanon 24
03-08-2022 | 17:25
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ينهمك خبراء في مقاربة رقمية للهوة المتكونة بين الرواتب في ضوء القرارات الرسمية الأخيرة، وما ينجم عن ظلم يلحق بالمتقاعدين والعسكريين في الخدمة على كافة أجهزتهم ورتبهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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