تجاوز تعاميم مصرف لبنان

تتجاوز غالبية المصارف الكبرى تعاميم مصرف لبنان لجهة دفع المستحقات المالية المحوّلة الى حسابات التوطين، بمعزل عن أي سقوف أو احتجازات غير قانونية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement