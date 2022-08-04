عودة التواصل مع "المستقبل"

يحاول حزب سياسي بارز اعادة فتح باب التواصل مع تيار "المستقبل" بالرغم من عدم وجود خلافات عميقة معه، وذلك مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري الاهم وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبحسب المصادر فإن التواصل يحصل مع بعض النواب المقربين من "التيار الازرق"، في حين ان البعض يحاول التواصل مباشرة مع "بيت الوسط" في اطار اعادة التنسيق الى سابق عهده.

وترى المصادر "ان الحزب الذي يعاني من خلافات كبرى مع "التيار" يتهيّب حتى اللحظة القيام بخطوة ايجابية لاسباب سياسية واعلامية، ولقناعته ان الحصول على دعم "التيار" رئاسيا شبه مستحيل".