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لبنان

ميقاتي بذكرى 4 آب: لا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة مهما طال الزمن

Lebanon 24
04-08-2022 | 02:03
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قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم. "

وأضاف: "لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".

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