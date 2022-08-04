ميقاتي بذكرى 4 آب: لا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة مهما طال الزمن

قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم. "

وأضاف: "لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".