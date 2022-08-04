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لبنان

شاهد بالصور.. اللحظات الأولى لما بعد إنفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-08-2022 | 02:21
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لا تزال الساعة متوقفة لدى الكثير من اللبنانين عند 6:07، لحظة إنفجار مرفأ بيروت الكارثي، الذي دخل لائحة أقوى الانفجارات في التاريخ التي لم تنتجها قنبلة نووية.
 
صور كثيرة لا تزال مطبوعة في الأذهان للحظات الأولى بعد الإنفجار، يستعرضها "لبنان 24" تباعاً:
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