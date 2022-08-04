الباخرة "لوديسيا" غادرت مرفأ طرابلس... إليكم التفاصيل

أفاد مندوب "لبنان 24" عن أن الباخرة "لوديسيا" غادرت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، مرفأ الميناء في طرابلس، وذلك بعد احتجازها لأيام عدة.



Advertisement يذكر أن الباخرة لوديسيا كانت تحمل على متنها حبوبا وتتهمها السفارة الاوكرانية في لبنان بأن حمولتها سرقت من اوكرانيا.