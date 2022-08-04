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لبنان

الباخرة "لوديسيا" غادرت مرفأ طرابلس... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-08-2022 | 03:43
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن أن الباخرة "لوديسيا" غادرت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، مرفأ الميناء في طرابلس، وذلك بعد احتجازها لأيام عدة.
 
يذكر أن الباخرة لوديسيا كانت تحمل على متنها حبوبا وتتهمها السفارة الاوكرانية في لبنان بأن حمولتها سرقت من اوكرانيا.
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