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لبنان

"الاسرائيلي لم يعد هو صانع المعادلات".. رعد: حقوقنا الكاملة نريدها في مياهنا وغازنا ونفطنا

Lebanon 24
04-08-2022 | 03:50
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أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "حقوقنا الكاملة نريدها في مياهنا وغازنا ونفطنا وسيادتنا وكرامتنا الوطنية ولن نقبل ان تسلب هذه الحقوق لحساب مصالح الآخرين".
  
 
وكشف أن "مخزون الغاز في البحر الابيض المتوسط وضمن المياه الاقليمية للبنان وسوريا معا يعادل الاحتياط الاستراتيجي من الغاز في دول الخليج باستثناء قطر، وفق ما قاله احد المسؤولين الروس".
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واضاف رعد: "ان الاهتمام الاميركي حاليا بترسيم حدودنا البحرية سببه حاجة اوروبا للغاز ومصالح الكيان الصهيوني. اما مصلحتنا اللبنانية فقد فرضت نفسها فرضا بسبب حضور المقاومة كقوة داعمة للموقف اللبناني الوطني".
 
واكد ان "الاسرائيلي لم يعد هو صانع المعادلات وهو لا يزال مردوعا ويعرف ان ما سيخسره في اية حرب محتملة هو اضعاف ما سنخسره نحن في لبنان. ولذلك يلجأ اسيادهم الاميركيون الى استخدام الحصار والتضييق الاقتصادي وفرض العقوبات كي ينالوا من عزيمة شعبنا وصموده ويدفعوه للخضوع والانصياع لارادة المعتدين الظالمين. وهم لم يفهموا بعد اننا ابناء مدرسة الحسين التي شعارها: هيهات منا الذلة".
وختم رعد: "نحن لن نخضع لا لارادة فاجر محتل ولا لارادة طاغية ولن نحني جباهنا او نسجد الا لله عز وجل" .
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