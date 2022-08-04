اعتصام امام السفارة الاماراتية في بيروت.. ما السبب؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن أهالي من جبشيت وعائلة نحال ينفذون اعتصاما سلميا أمام مقر سفارة الامارات العربية في الرملة البيضاء، للمطالبة بمعرفة مصير واطلاق محمد وحسين نحال اللذين كانا أوقفا في مطار دبي قبل شهرين دون معرفة الأسباب ويستمرون في وقفتهم حتى بعد الظهر. وحضر المفتي الشيخ عباس زغيب للمشاركة وتسليم كتاب للقائم بالأعمال في السفارة.

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