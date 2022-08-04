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لبنان
حميه: الباخرة لوديسيا السورية أصبحت خارج المياه الإقليمية اللبنانية
Lebanon 24
04-08-2022
|
05:35
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، إلى أن "المرافئ اللبنانية وكل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، هي قبلة مريديها، فهم ضمن دائرة الأمان طالما كان ذلك محترما للقوانين والسيادة اللبنانية، والتي تسمو فوق كل اعتبار آخر ولما فيه خير للبنان".
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وأكد في تصريح أن "الباخرة لوديسيا (LAODICEA) السورية خارج المياه الإقليمية اللبنانية".
وكان حميه أعلن، أنه تم "السماح للباخرة لوديسيا السورية الأتية من روسيا الاتحادية مرورا بلبنان إلى سوريا، بالمغادرة من قبل رئاسة مرفأ طرابلس، وفقا للأصول القانونية اللبنانية انطلاقا من سيادتنا على برنا وبحرنا وجونا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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