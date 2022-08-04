​ باحتيال تام... هكذا سرق الدراجة النارية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احد الأشخاص بطلب تجربة دراجة نارية من احد المحال في منطقة "ضهر نصار" في عكار وذلك بهدف شرائها.

وخلال قيامه بقيادتها أقدم على سرقتها فارا بها الى جهة مجهولة.