بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:

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توضيحًا لما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن تعلم المواطنين بأنه وبتاريخ 26/07/2022، طرأ عطل على محطة بقسميا الرئيسية التي تغذي بلدات وسط وجرود البترون، لم يكن بالإمكان معالجته على الفور نظرًا لبعض التعقيدات الفنية من جهة وبسبب الاضراب الذي نفذته نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة من جهة أخرى والذي استمر لغاية 02/08/2022.هذا وقد قامت الفرق الفنية في المؤسسة، وبعد الاستعانة بالمتعهد الاساسي للمحطة، شركة ماتيليك، بإصلاح العطل صباح الأربعاء 03/08/2022، واعادة الامور الى طبيعتها دون الحاجة الى شراء اية تجهيزات جديدة للمحطة أو ربط المخارج على محطات تحويل رئيسية أخرى.