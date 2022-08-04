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لبنان

الاتحاد العمالي: لدفع رواتب الفنيين في معملي الزوق والجية

Lebanon 24
04-08-2022 | 06:24
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 طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك، ب"العمل سريعا ليتمكن موظفو اليد العاملة الفنية في معامل الزوق والجية وعددهم 200 موظف، من قبض رواتبهم المتوقفة من نيسان الماضي، علما بأنهم لم يقبضوا راتب الشهر 11 حتى الآن".
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وأشار إلى أن "تجويع الموظفين وعائلاتهم سيضطرهم إلى اللجوء إلى السلبية والتوقف عن العمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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