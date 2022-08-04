وزير الاقتصاد يكشف عن خطّة إستراتيجية لبناء 3 إهراءات... إليكم ما قاله

كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة استراتيجية لبناء إهراءات في مرفأ طرابلس وإعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وبناء إهراءات في البقاع لإنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي لمدة 9 أشهر.

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وقال سلام لـ"سبوتنيك": "من غير المسموح في أي بلد في العالم أن يكون مخزونه الاستراتيجي في منطقة واحدة، وأكبر دليل على هذا الخطأ هو عند وقوع جريمة انفجار مرفأ بيروت دمرت الإهراءات وأصبح لدينا انعدام في الأمن الغذائي لأننا لا نملك مخزونا استراتيجيا على الأقل في مادة الحبوب والقمح".



وأضاف: "هناك بحث جدي لبدء فتح باب المناقصات لبناء إهراءات في مرفأ طرابلس". وقال: "من الممكن أن أزور الأردن في الأسابيع القادمة لأن وزير الزراعة الأردني كان في لبنان منذ مدة وأخبرنا عن مشاريع إهراءات أفقية تم تنفيذها في بلاده بشكل سريع وبكلفة منخفضة ومن الممكن تنفيذها في لبنان لأنها أسرع من بناء إهراءات عمودية".

(سبوتنيك)