مياه لبنان الجنوبي: لاتخاذ المشتركين إجراءات ترشيد استهلاكهم بسبب انخفاض الانتاج

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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه "عطفا على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان والمتعلق بإجراءات احترازية حازمة إضافية لحين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تلفت المؤسسة عناية السادة المشتركين الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لترشيد استهلاك المياه خلال الأسابيع الثلاث الآخيرة من شهر آب، وأهمها التأكد من صلاحية طابة الخزان، معالجة آي تسريبات داخلية من الوصلة المنزلية وصولا الى حنفيات الاستخدام اليومي، وتأمين حاجتهم من المياه داخل المنزل لا سيما مع توقع انقطاع تام وتوقف غير مبرمج للتيار الكهربائي عن كامل الشبكة العامة في كل لبنان".وأشارت إلى أنه "عند انخفاض الانتاج في مؤسسة الكهرباء الى مستويات متدنية سيؤدي إلى توقف كافة محطات انتاج وتوزيع المياه العائدة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي."