المرتضى: التنقيب عن ثرواتنا الطبيعية حق لنا نناله بوحدة موقفنا

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر": "التنقيب عن ثرواتنا الطبيعية في مياهنا الإقليمية، وإستخراجها وإستثمارها حق لنا نناله بوحدة موقفنا واصطفافنا معا يد رجل واحد من أجل الحصول عليه ثم من أجل حمايته من الأطماع الإسرائيلية التي لا تنتهي! وارفق التغريدة ب هاشتاغ الوحدة وسيلة الإنتصار. لبنان موحد ضد مطامع اسرائيل".

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