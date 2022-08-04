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لبنان

برعاية المفتي قبلان.. بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها

Lebanon 24
04-08-2022 | 10:04
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 صدر عن عائلتي حدرج وشعيتو البيان التالي: 

في ظل مأساة انفجار مرفأ بيروت والضرر الجسيم الذي لحق بكافة اللبنانيين لا سيما عائلتي حدرج وشعيتو بإصابة ابنتهما ليليان إصابة بالغة أقعدتها لغاية تاريخه في مستشفى الجامعة الأميركية، وفي هذه الذكرى الأليمة وردة تفتحت بإتحاد العائلتين على موقف واحد بعد اللقاء الذي جمعهما صباح هذا اليوم برعاية سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان.
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حيث أكدت العائلتان على متابعة حالة ليليان الصحية بجهد واحد واهتمام واحد وعلى حث وزارة الصحة على الإلتزام بالقانون 2020/194 وإبقاء حالة ليليان كما كافة جرحى الإنفجار برعايتها وعدم التلكؤ بإنفاذ الموجب.
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