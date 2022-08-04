ليليان شعيتو ستحتضن ابنها... هل انتهت رحلة عذابها؟ (صورة)

بعد سنتين على انفجار المرفأ وعلى معاناة السيدة ليليان شعيتو المتواصلة، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر والد شعيتو وهو يحتضن ابنها تحضيرا لزيارتها في المستشفى.

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