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لبنان

ليليان شعيتو ستحتضن ابنها... هل انتهت رحلة عذابها؟ (صورة)

Lebanon 24
04-08-2022 | 10:11
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بعد سنتين على انفجار المرفأ وعلى معاناة السيدة ليليان شعيتو المتواصلة، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر والد شعيتو وهو يحتضن ابنها تحضيرا لزيارتها في المستشفى.
 
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انفجار المرفأ

ليليان شعيتو

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