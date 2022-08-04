توتر أمام مجلس النواب... ماذا حصل؟

فيما تجمّع المتظاهرون أمام مجلس النواب، تحضيرا للانطلاق في مسيرة نحو تمثال المغترب، قام البعض منهم برمي المفرقعات و"التوابيت" عند أحد مداخل المجلس، فردّت القوى الامنيّة المتواجدة في المكان بإلقاء 3 قنابل صوتيّة لإبعاد المشاركين.

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