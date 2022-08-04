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لبنان

توتر أمام مجلس النواب... ماذا حصل؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 10:15
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فيما تجمّع المتظاهرون أمام مجلس النواب، تحضيرا للانطلاق في مسيرة نحو تمثال المغترب، قام البعض منهم برمي المفرقعات و"التوابيت" عند أحد مداخل المجلس، فردّت القوى الامنيّة المتواجدة في المكان بإلقاء 3 قنابل صوتيّة لإبعاد المشاركين.
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