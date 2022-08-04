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لبنان

مستشفى دار الشفاء شكر لميقاتي تزويد المستشفى بالكهرباء

Lebanon 24
04-08-2022 | 10:24
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تقدم مستشفى دار الشفاء، في بيان، باسمه وباسم المرضى وذويهم، بالشكر من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي "الذي اعطى توجيهاته بتزويد المستشفى بالكهرباء اثر العطل الذي طرأ على المولد الاحتياطي وأدى الى انقطاع الكهرباء عن اقسام المستشفى كافة وتعريض حياة المرضى للخطر، وبخاصة مرضى غسيل الكلى والاطفال الخدج ومرضى العناية الفائقة".
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واذ ثمنت ادارة دار الشفاء "هذه الاستجابة السريعة التي حفظت حياة عشرات المرضى"، فانها ذكرت المعنيين ان "تغذية الكهرباء الشحيحة والمعدومة احيانا تشكل ضغطا كبيرا من الناحية التقنية والمالية على المؤسسات الاستشفائية، مما يشكل عاملا اساسيا في زيادة الفاتورة العلاجية على المرضى في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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