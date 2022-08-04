"جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل"... ماذا كشف قائد الحرس الثوري الايراني عن عدد صواريخ "حزب الله"؟

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "حزب الله يمتلك أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل"، وذلك بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".

ولفت إلى أن " العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران".