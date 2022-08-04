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لبنان

رحلة غير شرعية من طرابلس إلى إحدى الدول الأوروبية

Lebanon 24
04-08-2022 | 14:20
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انطلق منذ حوالي ال٢٤ ساعة مركب من احد الشواطئ في محيط طرابلس يضم عددًا من الشبان من مدينة طرابلس.

وغادر المركب الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية متوجهاً إلى إحدى الدول الأوروبية، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".
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