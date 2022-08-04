رحلة غير شرعية من طرابلس إلى إحدى الدول الأوروبية

انطلق منذ حوالي ال٢٤ ساعة مركب من احد الشواطئ في محيط طرابلس يضم عددًا من الشبان من مدينة طرابلس.



وغادر المركب الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية متوجهاً إلى إحدى الدول الأوروبية، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".

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