29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنسا تعلن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني.. وماكرون: لن ندع لبنان ينهار
Lebanon 24
04-08-2022
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
برز إعلان فرنسا لتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني بعد مضي عامين على انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا الاطار طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنصاف ضحايا انفجار المرفأ، وعبّر عن تضامنه وتضامن الفرنسيين مع الشعب اللبناني، مؤكّداً أنه لن يدع لبنان ينهار، وعن التحقيق كشف ماكرون، أنه كان قد اقترح إجراء تحقيقٍ دولي، ولكنّ الدولة اللبنانية قررت فتح تحقيق محلي بتعاون دولي. واشار الى أن فرنسا لعبت دورها الكامل في هذا التحقيق، وهي مستعدة للتعاون حتى النهاية وقال، يجب أن تتحقّق العدالة.
Advertisement
وأعلنت الخارجية الفرنسية أنّ "فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني بعد مضي عامين على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020. وهي تقف إلى جانب أسر الضحايا وأحبائهم، الذين لا تزال ذكراهم حاضرة في لبنان وفي فرنسا على حدٍّ سواء".
وأضافت: "يجب أن يخضع المسؤولون عن الانفجار للمحاسبة، كما يجب أن يتمكن نظام العدالة اللبناني من العمل وإكمال التحقيق بكل شفافية بمعزل عن أي تدخل سياسي. وقد دعمت فرنسا التحقيقات في انفجار المرفأ في جميع مراحلها، ولبَّت جميع الطلبات التي وُجِّهت إليها في إطار التحقيق اللبناني، وستواصل مساعيها على المنوال نفسه. وينتظر اللبنانيون كشف جميع ملابسات انفجار المرفأ. وقد أشار رئيس الجمهورية إلى وجوب إحقاق العدالة، إذ يحتاج اللبنانيون إلى معرفة الحقيقة.
وقد أوفت فرنسا مع شركائها بالتزاماتها حيال مساندة جميع الفئات الضعيفة في لبنان، ولا سيما من خلال الدعم الاستثنائي الذي قدمته والذي بلغ 100 مليون يورو لمدة سنة، وفق ما جاء في إعلان رئيس الجمهورية في 4 آب 2021 إبَّان المؤتمر الدولي الذي نُظِّم بالتعاون مع الأمم المتحدة دعماً للبنان.
ويعود الأمر إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين في اتخاذ القرارات الواجبة دون مزيد من التأخير لإخراج البلد من الأزمة المتعددة الأوجه التي تضربه، وفي العمل لخدمة المصلحة العامة للبلد. وستبقى فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني كما كانت على الدوام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
Lebanon 24
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
03:30 | 2022-08-04
04/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي على شاطئ البترون.. تتألق بالازرق المكشوف والاحمر المثير (صور)
Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي على شاطئ البترون.. تتألق بالازرق المكشوف والاحمر المثير (صور)
07:45 | 2022-08-04
04/08/2022 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
15:36 | 2022-08-04
04/08/2022 03:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المايوه.. ممثلة لبنانية بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بعد المايوه.. ممثلة لبنانية بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:52 | 2022-08-04
04/08/2022 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
09:53 | 2022-08-04
04/08/2022 09:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-08-05
مَن المسؤول عن إنفجار المرفأ... وهل من أملٍ في تحقيق العدالة؟
02:15 | 2022-08-05
شرطة مجلس النوّاب "تختفي".. أين هي؟
02:00 | 2022-08-05
الحقيقة ستُقال كاملة لكي يعرف كل معرقل دوره وحجمه
01:45 | 2022-08-05
جهاز أمني رصد تحركات هذه الشخصية!
01:42 | 2022-08-05
حريق كبير يندلع في وسط بيروت.. فيديو يوثق ما حصل! (فيديو وصور)
01:40 | 2022-08-05
أين تتركز جهود المخابرات الاسرائيلية تجاه حزب الله؟ إليكم تقرير يكشف التفاصيل
فيديو
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-08-04
05/08/2022 09:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
05/08/2022 09:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
05/08/2022 09:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact