29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مجلس الشورى" ينتظر وزارة الإتصالات..على كوع "الوثائق"
Lebanon 24
04-08-2022
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لم تنته بعد مفاعيل المراجعات القضائية التي وضعت أمام مجلس شورى الدولة في ما خصّ رفع تعرفة الاتصالات ولو أنّ الأخير اتخذ قراراً إعدادياً في 28 تموز الماضي قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات، لكنه أمهل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات 15 يوماً، انقضى منها ستة أيام، لكي تقدّم الاثباتات والدراسات التي تبرر خلفيات القرار رقم 155 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 والقاضي بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة بالاتصالات بنسبة 66.67%، والذي صدر على أساسه المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 لإنفاذ القرار متضمناً زيادة ملحوظة في تعرفة تخابر خدمات الاتصالات على عكس قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتخفيض التعرفة، مع العلم أنّ المرسوم لم يتطرّق أبداً إلى تعرفات التخابر الخلوي بل اقتصر على التخابر والخدمات المقدّمة عبر الشبكة الثابتة.
Advertisement
كان من البديهي وفق مصادر قضائية التريّث في بتّ طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وهو إجراء يتّخذ في معظم المراجعات التي تقدم أمام مجلس الشورى من باب التوسّع في الاطلاع على المستندات والوثائق التي تساعد على اتخاذ القرار خصوصاً اذا لم تكن المعطيات واضحة أمام المجلس، وذلك لمصلحة المستدعي لا العكس، مشيرة إلى أنّ حصر المهلة الزمنية أمام وزارة الاتصالات لكي تؤمّن المستندات والدراسات التي استندت إليها لكي ترفع التعرفة، بأسبوعين فقط، هو اجراء جديّ لكي لا يغرق الملف في المماطلة الزمنية. ولهذا تؤكد المصادر أنّ عدم وقف تنفيذ المرسوم أو القرار لا يعني أبداً عدم ابطالهما لكون المراجعة لا تزال قائمة خصوصاً اذا لم تنجح الإدارة المعنية أي وزارة الاتصالات بإقناع مجلس الشورى بخلفيات وسلامة قرارها برفع التعرفة.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
Lebanon 24
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
03:30 | 2022-08-04
04/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي على شاطئ البترون.. تتألق بالازرق المكشوف والاحمر المثير (صور)
Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي على شاطئ البترون.. تتألق بالازرق المكشوف والاحمر المثير (صور)
07:45 | 2022-08-04
04/08/2022 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
15:36 | 2022-08-04
04/08/2022 03:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المايوه.. ممثلة لبنانية بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بعد المايوه.. ممثلة لبنانية بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:52 | 2022-08-04
04/08/2022 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
09:53 | 2022-08-04
04/08/2022 09:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-08-05
مَن المسؤول عن إنفجار المرفأ... وهل من أملٍ في تحقيق العدالة؟
02:15 | 2022-08-05
شرطة مجلس النوّاب "تختفي".. أين هي؟
02:00 | 2022-08-05
الحقيقة ستُقال كاملة لكي يعرف كل معرقل دوره وحجمه
01:45 | 2022-08-05
جهاز أمني رصد تحركات هذه الشخصية!
01:42 | 2022-08-05
حريق كبير يندلع في وسط بيروت.. فيديو يوثق ما حصل! (فيديو وصور)
01:40 | 2022-08-05
أين تتركز جهود المخابرات الاسرائيلية تجاه حزب الله؟ إليكم تقرير يكشف التفاصيل
فيديو
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-08-04
05/08/2022 09:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
05/08/2022 09:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
05/08/2022 09:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact