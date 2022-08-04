29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معادلة لبنانية جديدة: التزامن بين الترسيم والتنقيب
Lebanon 24
04-08-2022
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": بعد انتهاء زيارة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين لبيروت لن يتوقف الحديث عند حجم الفجوة الخاصة بالجزء الجنوبي من حقل قانا ولا تحوير الخط المباشر المؤدي الى النقطة 23 على حدود البلوكين 9 و8، وسينتقل الحديث الى ما بعد هذه المرحلة التي أنجزت مبدئياً للبحث في الضمانات المطلوبة على قاعدة إصرار لبنان على «التزامن بين الترسيم والتنقيب». وعليه، ما الذي تعنيه هذه المعادلة الجديدة؟
Advertisement
نشأت المعادلة اللبنانية الجديدة، والتي قالت بـ»التزامن بين الترسيم والتنقيب»، وهي التي حازت على قسم كبير من المناقشات في مختلف محطات هوكشتاين اللبنانية حتى في الاجتماع الموسّع حيث تظهر موقف لبنان كاملا وواضحا. وبرّر الجانب اللبناني نظريته بعدم القدرة على الإقرار النهائي بالحقوق الاسرائيلية وعدم ضمان حق لبنان في المراحل المقبلة وصولاً الى اتفاق متوازن لا يعطي اسرائيل الحق بالتفوّق نفطياً ويبقي المنطقة على فوهة بركان ان لم تتجدد التعهدات الدولية والأميركية خصوصاً لتسمح للشركات الدولية بالانخراط في اعمال الاستكشاف والتنقيب ضمن مهلة معقولة وليكون اي تفاهم متوازناً قدر الإمكان.
على هذه الخلفيات اضطر هوكشتاين الى الحديث عن آلية جديدة عليه ابتداعها طالما انه يصرّ على صفة «الوسيط المسهّل والنزيه» ولا بد من اعطائه الوقت الكافي للتوصل اليها الى ان تحظى بموافقة الطرفين لترعى التفاهم على التعديلات التي اقترحاها، وضمان الظروف التي تحقق مطالب لبنان المتخوّف من الضغوط الدولية والاسرائيلية ولا يضطر مرة أخرى للعودة الى احياء البحث في الخط 29 فهو على الرف ولم يحفظ في الأدراج إن أقفلت وسائط الحوار. خصوصاً ان الخطوات البديلة قد أطلّت بقرنها من خلال المسيّرات وإمكان استخدام اي صاروخ وهو ما يؤدي حتماً الى «خطوة عسكرية» لا يستطيع لبنان تقديم اي ضمان بعدم تطورها، بعدما تبرّأ من الخطوتين معاً وبما يمكن ان يستجرّه اي إجراء يتخذه «حزب الله»، خصوصاً ان وضعه في إطار المواجهة الاقليمية والدولية بين محورين لا دخل للبنان الرسمي في أيّ منهما.
وانطلاقاً من هذه المعادلة اللبنانية الجديدة تتوقع المراجع الديبلوماسية ان تتشعّب مهمة هوكشتاين في المرحلة المقبلة، فزيارته المباشرة إلى إسرائيل لتقديم العروض اللبنانية الجديدة لا تنهي المشكلة وسيكون عليه ان يدخل بلاده في عملية التفاوض من زاوية أخرى. فالضمانات المطلوبة من لبنان لا توفرها الحكومة الإسرائيلية وحدها، وسيكون على الإدارة الأميركية ان تنغمس أكثر في مهمة هوكشتاين الذي تعهّد بتوفير الضمانات الكافية للبنان ان ارادت حقا ان تقفل هذا الملف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
Lebanon 24
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
03:30 | 2022-08-04
04/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي على شاطئ البترون.. تتألق بالازرق المكشوف والاحمر المثير (صور)
Lebanon 24
زينب ابنة هيفا وهبي على شاطئ البترون.. تتألق بالازرق المكشوف والاحمر المثير (صور)
07:45 | 2022-08-04
04/08/2022 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
Lebanon 24
نبيل نقولا يشتم باسيل بالغلط ويستدرك
15:36 | 2022-08-04
04/08/2022 03:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المايوه.. ممثلة لبنانية بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بعد المايوه.. ممثلة لبنانية بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:52 | 2022-08-04
04/08/2022 02:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
09:53 | 2022-08-04
04/08/2022 09:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-08-05
مَن المسؤول عن إنفجار المرفأ... وهل من أملٍ في تحقيق العدالة؟
02:15 | 2022-08-05
شرطة مجلس النوّاب "تختفي".. أين هي؟
02:00 | 2022-08-05
الحقيقة ستُقال كاملة لكي يعرف كل معرقل دوره وحجمه
01:45 | 2022-08-05
جهاز أمني رصد تحركات هذه الشخصية!
01:42 | 2022-08-05
حريق كبير يندلع في وسط بيروت.. فيديو يوثق ما حصل! (فيديو وصور)
01:40 | 2022-08-05
أين تتركز جهود المخابرات الاسرائيلية تجاه حزب الله؟ إليكم تقرير يكشف التفاصيل
فيديو
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-08-04
05/08/2022 09:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
05/08/2022 09:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
05/08/2022 09:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact