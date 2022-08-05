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لبنان

المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية: خبر "ليبراسيون" كاذب

Lebanon 24
05-08-2022 | 01:29
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نفى المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر تويتر ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، مؤكداً أن الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة.
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