المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية: خبر "ليبراسيون" كاذب

نفى المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر تويتر ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، مؤكداً أن الخبر كاذب ولا اساس له من الصحة.

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