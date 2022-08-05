"إشكال وتلاسن".. هكذا حضر "حزب الله" في محيط مرفأ بيروت

حضرَ "حزب الله" بقوّة خلال تحرّكات ذكرى 4 آب، إذ تبين أن حشداً من الناشطين آثروا توجيه اتهامات ضدّ الحزب وتحميله مسؤولية انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وتبيّن أن بعض الأشخاص كانوا قد جهّزوا عبارات أطلقوها ضدّ الحزب مباشرة، لكن المنظمين الأساسيين للتحرّك فضلوا أن تكون الكلمات والشعارات موجّهة ضد كافة أرباب السلطة من دون أي استثناء.

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وخلال التحرّك قبالة المرفأ، وقع إشكالٌ بسيط بين امرأة ورجل على خلفية توجيه عبارات ضدّ "حزب الله". وفعلياً، فإن ما حصل هو أن تلك السيدة أطلقت هتافات استهدفت بها "حزب الله"، عندها بادر أحد الأشخاص إلى مهاجمتها طالباً وقف تلك الهتافات، فحصل تلاسنٌ بين الطرفين سرعان ما جرى تطويقه.

وقال أحد الأشخاص هناك: "عيب عليكن، جايين عم تعلقو هون ودم الشهدا بعد ما نشف". بدوره، ردّ شخص آخر: "عم بدافع عن حزب الله.. هيئتو عوني".