إقفال فرن في ببنين بالشمع الأحمر... ما السبب؟

أقفلت القوى الامنية "فرن الضيعة" في ببنين بالشمع الاحمر، وذلك عملا باشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال، وفق مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات، جاء اقفال الفرن بسبب بيعه الطحين بسعر مرتفع.