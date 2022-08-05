الطائرات إلى تركيا "مفوّلة".. و"التيكيت" بهذا السعر

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على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة، إختار عدد كبير من اللبنانيين قضاء العطلة الصيفية في تركيا.وقال أحد أصحاب مكاتب السفر لـ "لبنان 24" ان "الطائرات من بيروت إلى تركيا في هذه الفترة "مفوّلة" وسعر "التيكيت" يكلف حوالى 550 دولاراً"، مشيراً إلى "مُضاربات وعروض تقوم بها مكاتب السفر للتشجيع على السفر إلى تركيا من خلال packages حيث يُصبح سعر بطاقة السفر وحجز الاوتيل ما بين 300 و400 دولار ولفترة 3 أو 4 أيام".ولفت إلى ان "الوجهات حاليا هي المدن الواقعة على البحر لاسيما مرمريس وبودروم وانطاليا، وهي وجهات تختارها العائلات"، مضيفا ان "اللبنانيين يعتبرون حاليا ان السفر إلى تركيا لأيام عدة أرخص من قضاء عطلة في فندق أو منتجع في لبنان وذلك مع كل التقديمات والتسهيلات والأسعار المُنافسة التي تقدمها تركيا لاستقطاب أكبر عدد من السياح".