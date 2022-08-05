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لبنان

إرتفاع في اعداد حالات الانتحار.. "الوضع صعب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 07:30
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لاحظ المتابعون الارتفاع الكبير في أعداد حالات الانتحار، لا سيما ضمن الفئة الشبابية، على الرغم من أن لا احصاءات رسمية دقيقة حتى الساعة .
واعتبرت مصادر طبية أن الأمر يعود الى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن، في ظل الارتفاع في نسبة البطالة، والفقر، وتراجع في فرص العمل، ما يرفع من حالات الاكتئاب التي تعتبر واحدة من ابرز  الاسباب التي قد تؤدي الى الانتحار.
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لبنان

خاص

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