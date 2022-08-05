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لبنان

رعد: الإسرائيليون عاجزون عن شنّ اعتداءات علينا لأنها مُكلفة كثيرًا عليهم

Lebanon 24
05-08-2022 | 07:37
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 أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أنّنا في لبنان نواجه  هذا الحصار والضغط الذي يفرضه الأميركي علينا، وامتلكنا كلّ عناصر القوّة واستطعنا أن نمنعه من ان يستخدم الإسرائيلي لشنّ الإعتداءات علينا لأنّ هذه الإعتداءات أصبحت مُكلفة كثيرًا عليه وهو عاجز عنها". 
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وقال في كلمتين في مجلسي عاشوراء حاشدين في أنصار والقصيبة : "عندما حصلت أزمة الغاز في أوروبا أرادوا استخراج غازنا ولكن اصطدموا  بموقفنا ومسيّراتنا، وإذا أمكنهم إستخراج الغاز فليفعلوا ذلك".

واضاف: "لا يمكنهم اليوم استخراج الغاز ولم يعد في إمكانهم منعنا من ترسيم حدودنا بعدما أذعنوا قصرًا تحت وطأة  المقاومة ووقوتها وإرادتها. ونحن نتابع هذا الأمر، أمّا أن نثق بوعود فنحن لا نثق بوعود أعداء".    
المصدر: الوكالة الوطنية
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