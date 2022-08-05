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لبنان

ارتفاع في تسعيرة الدولار عصراً.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-08-2022 | 09:46
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الجمعة، ما بين 30700 و30750.
 
 
وكان افتتح الدولار صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 30500 و30550.
 
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