أرسلان لأهالي جبل العرب: لا تسمحوا لفتنة يعمل لها البعض أن تتغلغل في صفوفكم

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توجه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى أهالي جبل العرب في سوريا في تغريدة على "تويتر": "الى أهلنا في جبل العرب لا تسمحوا للفتنة التي يريدها ويعمل لها البعض أن تتغلغل في صفوفكم، قوتنا تبقى في التكاتف والتضامن والتكامل مع الدولة السورية وفي كنفها في الانتماء الوطني والقومي الذي كان وسيبقى ملاذنا الاول والاخير.كما كان الآباء والاجداد المناضلون والمضحون في سبيل وحدة وسيادة الدولة السورية في ظل قيادتها الحكيمة والقوية التي واجهت كل انواع التشتت والانقسام والارهاب في أحلك الظروف".