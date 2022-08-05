جو سلوم: نهيب بالقوى الامنية والشرطة البلدية التحرك لحماية الصيدليات

غرد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

"مسلسل التعدي على الصيدليات متواصل، وآخره السطو الذي تعرض له الزميل الدكتور شوقي شماس في منطقة أميون الكوره مساء الامس.



عليه نهيب بالقوى الامنية، والشرطة البلدية التحرك، لحماية الصيدليات، شاكرين معالي وزير الداخلية بسام مولوي على تواصله المستمر معنا، ورعايته لهذا القطاع الانساني بامتياز".

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