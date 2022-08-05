Advertisement

لبنان

جو سلوم: نهيب بالقوى الامنية والشرطة البلدية التحرك لحماية الصيدليات

Lebanon 24
05-08-2022 | 10:10
A-
A+
Doc-P-977971-637953162422702642.PNG
Doc-P-977971-637953162422702642.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:
"مسلسل التعدي على الصيدليات متواصل، وآخره السطو الذي تعرض له الزميل الدكتور شوقي شماس في منطقة أميون الكوره مساء الامس.
 
عليه نهيب بالقوى الامنية، والشرطة البلدية التحرك، لحماية الصيدليات، شاكرين معالي وزير الداخلية بسام مولوي على تواصله المستمر معنا، ورعايته لهذا القطاع الانساني بامتياز".
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2022-08-05
17:10 | 2022-08-05
17:07 | 2022-08-05
16:55 | 2022-08-05
16:52 | 2022-08-05
16:34 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website