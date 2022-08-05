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لبنان

رئيس الوزراء الفلسطيني عزى اللواء ابراهيم بوفاة والده

Lebanon 24
05-08-2022 | 10:40
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تواصلت الاتصالات والبرقيات المعزية بوفاة والد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المرحوم السيد كاظم ابراهيم، من قبل جهات خارجية وعربية.
 
وقد أرسل رئيس الوزراء الفلسطيني نيابه عنه وعن حكومة فلسطين برقية تعزية الى اللواء ابراهيم تقدم فيها ب"ـأصدق عبارات التعازي والتضامن بوفاة المرحوم".
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كما أرسل برقيات تعزية كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي رائد جوحي، رئيس الشرطة الالمانية الدكتور ديتر رومان، سفير اوستراليا في لبنان أندرو بارنز وسفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندش.
 
كما تلقى اللواء ابراهيم اتصال تعزية من رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية في بولندا بيوتر كراوزيك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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