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لبنان

شُحنة الحبوب الأوكرانيّة تستكمل طريقها إلى لبنان.. هذا موعد وصولها

Lebanon 24
05-08-2022 | 11:17
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أعلنت المتحدثة الإعلاميّة في السفارة الأوكرانية لدى بيروت ماريلين مرهج، اليوم الجمعة، أنّ "أول شحنة حبوب تصدّرها أوكرانيا منذ بدء الحرب الرّوسية - الأوكرانية، تصلُ إلى مرفأ طرابلس في لبنان، صباح يوم الأحد المُقبل".
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وفي حديثٍ عبر وكالة "فرانس برس"، أشارت مرهج إلى أنه "من المتوقع وصول السفينة عند العاشرة (7:00 توقيت غرينيتش) من صباح الأحد إلى مرفأ طرابلس".
وانطلقت السفينة "رازوني"، التي ترفع علم سيراليون، من ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة، ووصلت الثلاثاء الى شواطئ اسطنبول الشمالية قبل أن تكمل مسارها باتجاه لبنان.
ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي.
وينصّ الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و25 مليون طناً من الحبوب.
 


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