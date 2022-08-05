منسق "العزم" في عكار رداً على "الوطني الحر": المواطن سئِمَ بهلوانياتكم

استنكر منسق "تيار العزم" في عكار هيثم عزالدين تطاول "التيار الوطني الحر" على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معتبراً أنّ اللغة التي يعتمدها التيار هي لغة حاقدة.

وقال عز الدين في بيانه: "عجيب أمر هذا التطاول على الرئيس ميقاتي من تيار رئيس الجمهورية، وهو الذي أقسم على حماية المواقع والمؤسسات الرسمية إنطلاقاً من حماية الدستور ، أياً يكن شاغل هذه المواقع. والأغرب هو لغة الحقد والاسفاف المعتمدة في التخاطب، هذه اللغة التي لا ينبغي أن تصدر عن تيار يقول إنه يستلهم مبادئه من رأس الدولة ، وممن يعتبر نفسه ضامن وحدة البلاد وسلامة اراضيها. والاغرب من الأمرين صدور هذه التصريحات، ودماء ضحايا مرفأ بيروت لم تجف بعد، هذه الدماء التي يفترض ان توحد خلفها اللبنانيين جميعاً، فكيف بتيار رئيس البلاد؟".

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