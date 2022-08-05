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لبنان

منسق "العزم" في عكار رداً على "الوطني الحر": المواطن سئِمَ بهلوانياتكم

Lebanon 24
05-08-2022 | 11:28
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استنكر منسق "تيار العزم" في عكار هيثم عزالدين تطاول "التيار الوطني الحر" على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معتبراً أنّ اللغة التي يعتمدها التيار هي لغة حاقدة.
وقال عز الدين في بيانه: "عجيب أمر هذا التطاول على الرئيس ميقاتي من تيار رئيس الجمهورية، وهو الذي أقسم على حماية المواقع والمؤسسات الرسمية  إنطلاقاً من حماية الدستور ، أياً يكن شاغل هذه المواقع. والأغرب هو لغة الحقد والاسفاف المعتمدة في التخاطب، هذه اللغة التي لا ينبغي أن تصدر عن تيار يقول إنه يستلهم مبادئه من رأس الدولة ، وممن يعتبر نفسه ضامن وحدة البلاد وسلامة اراضيها. والاغرب من الأمرين صدور هذه التصريحات، ودماء ضحايا مرفأ بيروت لم تجف بعد، هذه الدماء التي يفترض ان توحد خلفها اللبنانيين جميعاً، فكيف بتيار رئيس البلاد؟".
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وأضاف البيان: "وأخيراً، الى كل من يعنيهم الأمر، وخصوصا التيار الوطني الحر، الذي يفترض ان يكون الاحرص على وحدة البلاد واستقرارها: كفوا عن اللعب بالنار، والعزف على وتر التوترات والتشنجات التي ترهق البلاد والعباد، وعودوا إلى رشدكم، فالبلد أنهكتها المغامرات والشحن والتحريض، والمواطن الذي لم يعد يهتم سوى لقوت يومه ان وجده ، لقد سئم بهلوانياتكم التي لم تجر عليه في السابق، ولن تجر في حال الاستمرار بها، الا الدمار الذي يبدو انكم اصبحتم متخصصون فيه".
 
 
 
 
 
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