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لبنان

"لن يمر".. وزير المال ينفي كل ما يُشاع عن مرسوم جديد للتجنيس

Lebanon 24
05-08-2022 | 12:17
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نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل علمه بما يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له وقال: "مثل هكذا مرسوم لم يمرّ في وزارة المالية وبالطبع لن يمرّ".
 
 
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