"لن يمر".. وزير المال ينفي كل ما يُشاع عن مرسوم جديد للتجنيس

نفى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل علمه بما يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له وقال: "مثل هكذا مرسوم لم يمرّ في وزارة المالية وبالطبع لن يمرّ".

Advertisement