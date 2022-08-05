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لبنان
"القومي": العدوان الصهيوني الجديد على غزة تصعيد خطير
Lebanon 24
05-08-2022
|
13:15
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دان الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان "العدوان الصهيوني على قطاع غزة واغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري وعدد من المقاومين والمدنيين، من بينهم طفلة".
وأشار إلى أن "العدوان الصهيوني الجديد على قطاع غزة تصعيد خطير فتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهات سترتب على العدو أثمانا باهظة، لا تقل عن تلك التي ترتبت عليه في عملية سيف القدس".
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أضاف: "إن إعلان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة عن وحدة الصف المقاوم، قطع الطريق أمام العدو باستفراد فصيل مقاوم بعينه، فكل قوى المقاومة وفصائلها في قطاع غزة وكل فلسطين، على قلب وعقل واحد في هذه المواجهة، وفي كل مواجهة مصيرية مع الكيان الغاصب حتى زواله عن أرض فلسطين طال الزمان أم قصر".
وختم: "إننا مع كل قوى المقاومة نخوض مواجهة واحدة مصيرية ضد الاحتلال والارهاب، واننا لمنتصرون حتما في هذه المواجهة".
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