خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّه "حتى الآن، ليس معلوماً ما إذا كانت سحُوبات الدولار على أساس منصة صيرفة ستتوقف خلال فترة الإضراب الذي تنفذه المصارف اعتباراً من يوم الإثنين المُقبل".

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وأشارت المصادر إلى أنّ الصورة ستتوضّح اعتباراً من الإثنين، علماً أن مصرف لبنان قد يُصدر سعر منصة "صيرفة" في اليوم المذكور باعتبار أن يوم الثلاثاء هو عطلة رسميّة بمناسبة ذكرى "عاشوراء"، وبالتالي لا "صيرفة" خلاله. وأشارت المصادر إلى أنّ الصورة ستتوضّح اعتباراً من الإثنين، علماً أن مصرف لبنان قد يُصدر سعر منصة "صيرفة" في اليوم المذكور باعتبار أن يوم الثلاثاء هو عطلة رسميّة بمناسبة ذكرى "عاشوراء"، وبالتالي لا "صيرفة" خلاله.



ولفتت المصادر إلى أنّه "في أيام العطل، لا يتمّ منح الزبون إمكانية سحب الدولار بناء لصيرفة"، وأضافت: "في حال اتخذ هذا القرار طيلة أيام الإضراب، فإن المواطن لن يستفيد من العملة الخضراء من المصارف خلال يومي الإثنين والأربعاء على أبعد تقدير، كون الإضراب قد لا يستمر طويلاً، والأمر هذا مرهون بما يصدرُ من قرارات".