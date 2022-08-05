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لبنان

انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 15:03
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شهدت شوارع عديدة من الضاحية الجنوبية، مساء اليوم، انتشاراً كثيفاً لعناصر أمنية تابعة لـ"حزب الله"، حيثُ جرى إخلاء طرقات بأسرِها ومنع الناس من المرور عليها.
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ تلك الإجراءات تتخذ تزامناً مع إحياء مراسم عاشوراء وقد جرى تكثيفها مؤخراً لاسيما أن مسيرة العاشر من مُحرّم باتت قريبة، إذ ستُقام يوم الثلاثاء المقبل. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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