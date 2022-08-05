انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)

شهدت شوارع عديدة من الضاحية الجنوبية، مساء اليوم، انتشاراً كثيفاً لعناصر أمنية تابعة لـ"حزب الله"، حيثُ جرى إخلاء طرقات بأسرِها ومنع الناس من المرور عليها.

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