تختلف المعلومات حول دور مستقبلي لعاصمة أوروبية، في ضوء استبعادها لتاريخه من ملف الطاقة البحرية اللبنانية، لجهة الإقدام أو الإحجام في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement