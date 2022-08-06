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لبنان

الخارجية تدين العدوان الاسرائيلي على غزة.. هذا ما قالته

Lebanon 24
06-08-2022 | 01:42
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صدر عن وزارة الخارجية البيان التالي: يدين لبنان بشدة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا الاعتداء فورا، والطلب من اسرائيل التقيد بالقرارات الاممية، حفاظا على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الامرين من  الحصار الإسرائيلي الظالم.
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