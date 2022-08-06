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لبنان

تحذيرٌ للمُواطنين.. هذا ما يجري داخل محطّات المحروقات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-08-2022 | 04:45
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رغم التّراجع الملحُوظ في أسعار المحروقات خلال الأسبوع الماضي، تبيّن أن عدداً لا بأسِ به من المحطات قرّر عدم الالتزام بالتسعيرة الخاصّة بالمازوت. 
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"لبنان24" استطلعَ الوضع في محطات عديدة للسؤال عن الأسعار، فتبيّن أن البعض يبيع الصفيحة الواحدة من المازوت بين سعر يتراوح بين 700 و 720 ألف ليرة بينما سعرها الرسمي يناهز الـ647 ألف ليرة لبنانيّة.

وفي السياق، تقول مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّه "سيعقد اجتماعٌ يوم الإثنين للمعنيين بقطاع المحروقات للتباحث بأمر سعر المازوت إضافة إلى سعر الدولار المرتبط بالمحروقات"، وأضافت: "من المفترض أن تتوضح الصورة أكثر خلال اليومين المقبلين، ونأمل ألّا يعيق إضراب المصارف الأمور بشكل أكبر". 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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