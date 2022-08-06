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لبنان

سليمان يستنكر هجمة "الوطني الحر" على ميقاتي: ولّى زمن "التشبيح"

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:10
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استنكر النائب محمد سليمان، اليوم السبت، الهجوم الذي يشنّه "التيار الوطني الحر" ضدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مؤكداً أن ما يجري مرفوض ومُدان تماماً.
وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال سليمان: "ولى زمن التطاول على المقامات الكبيرة. الكلام الرخيص الصادر عن التيار الوطني الحر ورئيسه ومرشده، بحق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وموقع رئاسة الحكومة، مرفوض ومدان ومردود الى اصحابه".
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وأضاف: "ولمن يستوعب نريد أن نقول لقد ولى زمن الاستقواء والتشبيح والافتراء ولم نعد في زمن الثمانينات زمن اغتصاب السلطة وسرقة اموال الدولة، وبالتأكيد انتهى زمن تيار الفتنة المتنقلة".
 
 
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