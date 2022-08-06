مدارس في "ورطة"... ما السبب؟

Advertisement

تفتح مدارس عديدة أبوابها أمام الأهالي لتسجيل أبنائهم في السنة الدراسية المقبلة ابتداءً من يوم الإثنين، إلا أنها تواجه مشكلة حقيقية تكمن في النقص في الموظفين بعدما قدم عدد لا يستهان به استقالته بسبب الرواتب المتدنية.فهل يُصلح حال هذه المدارس قبل بدء العام الدراسي؟.